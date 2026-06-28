Самый смелый музыкальный вечер года от «Аура Шоу». Оркестр при свечах: «Суперхиты 90-х» — это саундтрек самой яркой и творческой эпохи страны. Фон жизни целого поколения: те самые песни, что звучали на первых школьных дискотеках, в магнитофоне и на телеканале МТВ. Музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях берутся за хиты Сплинов, Комбинации, Мумий Тролль, Hi-Fi, Отпетых мошенников, Руки Вверх!, Короля и Шута, Зверей, Тату, Сектора Газа и других артистов! Здесь возвысят эту эпоху. Превратят культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала. Это вечер-объятие, вечер-воспоминание. В программе: Сплин - Орбит без сахара Леприконсы - Хали-гали, паратруперы Комбинация - American boy Hi-Fi - Не дано Отпетые мошенники - Люби меня, люби Николай Носков - Это здорово Иванушки International - Тополиный пух Иванушки International - Реви Руки Вверх! - Крошка моя Руки Вверх! - 18 мне уже Король и Шут - Лесник Танцы Минус - Город И др.