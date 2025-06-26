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Оркестр при свечах

Сибирский гос. институт искусств им. Дмитрия Хворостовского, ул. Ленина, 22

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Завершение:

от 1700₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыкально-световое шоу, создающее атмосферу магии, эстетики и чувственности. Масштаб проекта — более 100 городов, более 100 000 зрителей. География выступлений — Англия, Испания , Австралия , Индонезия, Голландия, Италия, Франция и многие другие. Оркестр выступает в окружении 3000 свечей, погружая зрителя в уникальный мир эмоций и вдохновения.

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