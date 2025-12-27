DJ-сет в оперном театре. Сочетание хаус-музыки с симфоническими инструментами, оперным вокалом, битбоксом и балетом прозвучит в фойе театра, которое станет танцполом! Программа: 22:00–23:00 Балет и электроника. Артисты классического балета выступят под современную музыку в стиле «хаус». Современная пластика, световые эффекты, атмосфера погружения. 23:00–00:00 Оперные певцы и хаус. Оперные солисты исполняют фрагменты арий и вокальные импровизации под хаус-музыку. Живое соединение классического вокала и электронного бита. 00:00–01:00 Диджей и симфонический ансамбль. Совместный сет диджея и камерного оркестра. Исполнение культовых треков (Adagio for Strings, Children, One и др.) в симфо-аранжировке. 01:00–02:00 Битбокс и опера. Битбоксер и оперные вокалисты создадут живой синтез ритма и академического звучания.