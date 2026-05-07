Вечер, где ты сможешь познакомиться с творчеством главного красноярского постмодерниста, Сани Закирова (из первых уст). В творчестве Сани очень много оммажей — отсылок на произведения мастеров прошлого. Что это — дань традиции или хитрая стратегия для повышения продаж? Узнаешь, что это всё-таки хитрая стратегия для повышения продаж! Событие дополнит беседа и чаепитие с художником.