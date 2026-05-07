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  1. Красноярск
  2. События

Оммажи в творчестве Сани Закирова

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, где ты сможешь познакомиться с творчеством главного красноярского постмодерниста, Сани Закирова (из первых уст). В творчестве Сани очень много оммажей — отсылок на произведения мастеров прошлого. Что это — дань традиции или хитрая стратегия для повышения продаж? Узнаешь, что это всё-таки хитрая стратегия для повышения продаж! Событие дополнит беседа и чаепитие с художником.

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