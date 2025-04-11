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Культовый аудио-визуальный проект с ураганным мэшапом из православных напевов, колокольного звона и безотказного трэпа. При помощи передовой электроники группа пересобирает российский культурный код — народные песни, «Князь Игорь», Высоцский и ДеЦл обретают новое звучание и смысл. Среди достижений Oligarkh — коллаборации с Thomas Mraz, Грязью и polnalyubvi, Найком Борзовым, лихие EDM-ремейки хитов Гражданской Обороны и Химеры, а также саундтрек мультсериала «Киберслав» и новая волна интереса к русскому фольклору.
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