ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Oligarkh

Эрмитаж, ул. Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Культовый аудио-визуальный проект с ураганным мэшапом из православных напевов, колокольного звона и безотказного трэпа. При помощи передовой электроники группа пересобирает российский культурный код — народные песни, «Князь Игорь», Высоцский и ДеЦл обретают новое звучание и смысл. Среди достижений Oligarkh — коллаборации с Thomas Mraz, Грязью и polnalyubvi, Найком Борзовым, лихие EDM-ремейки хитов Гражданской Обороны и Химеры, а также саундтрек мультсериала «Киберслав» и новая волна интереса к русскому фольклору.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста