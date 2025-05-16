Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ольга Малащенко, которая смело шутит об отношениях, мужчинах и жестком воспитании, обращает на себя внимание не только своими выступлениями, но и модельной внешностью. Резидент «Женского стендапа» на ТНТ довольно эротично выглядит на сцене, не прибегая к помощи откровенных нарядов. Глядя на эту красивую, стильную, харизматичную, уверенную молодую женщину, трудно поверить, что ее путь в юморе начался с полного провала, после чего она даже думала завязать с карьерой комика.
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