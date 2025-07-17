Классифицированный документ · Ограниченный доступ Рассекречено частично Операция: «Эффект Манделы» Инициаторы: Поддубный, Олег // Папин, Платон Сводка: В ходе независимого наблюдения за объектами «О. Поддубный» и «П. Папин» зафиксировано резкое повышение альтернативной активности, сопровождаемое вербальной нестабильностью, сатирическим зарядом и непредсказуемым поведением в общественном пространстве. По неподтверждённым данным, они собираются провести неформальное собрание, маскируемое под «развлекательное мероприятие», с целью распространения нестандартных форм мышления и подрыва линейных логических моделей. Примечание для агентов: — Участникам настоятельно не рекомендуется воспринимать происходящее буквально — Форма одежды — гражданская — Смех и деструкция реальности — неизбежны