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  1. Красноярск
  2. События

Олег Поддубный и Платон Мамин

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

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Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Классифицированный документ · Ограниченный доступ Рассекречено частично Операция: «Эффект Манделы» Инициаторы: Поддубный, Олег // Папин, Платон Сводка: В ходе независимого наблюдения за объектами «О. Поддубный» и «П. Папин» зафиксировано резкое повышение альтернативной активности, сопровождаемое вербальной нестабильностью, сатирическим зарядом и непредсказуемым поведением в общественном пространстве. По неподтверждённым данным, они собираются провести неформальное собрание, маскируемое под «развлекательное мероприятие», с целью распространения нестандартных форм мышления и подрыва линейных логических моделей. Примечание для агентов: — Участникам настоятельно не рекомендуется воспринимать происходящее буквально — Форма одежды — гражданская — Смех и деструкция реальности — неизбежны

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