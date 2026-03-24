Слышал ли ты, как тихо падают лепестки цветов? Замечал ли ту особую грусть, когда уходит бабье лето? В Японии для этого чувства есть особое слово — «моно но аварэ» Его невозможно перевести одной фразой. Это и «печальное очарование вещей», и «тихая грусть от быстротечности мира», и умение находить красоту в каждом уходящем мгновении. На лекции поговоришь о том, как эта философия пронизывает японскую культуру. Формат — донат (любая сумма по желанию)