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  1. Красноярск
  2. События

Очарование момента

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Слышал ли ты, как тихо падают лепестки цветов? Замечал ли ту особую грусть, когда уходит бабье лето? В Японии для этого чувства есть особое слово — «моно но аварэ» Его невозможно перевести одной фразой. Это и «печальное очарование вещей», и «тихая грусть от быстротечности мира», и умение находить красоту в каждом уходящем мгновении. На лекции поговоришь о том, как эта философия пронизывает японскую культуру. Формат — донат (любая сумма по желанию)

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