Просмотр и обсуждение фильма «Норма Рэй» (1979 год) + доклад об образе женщин в кино. «Норма Рэй» — социальная драма, основанная на реальных событиях, о борьбе работницы текстильной фабрики за свои права. Перед фильмом слово возьмёт писатель и журналист Дмитрий Косяков с докладом «Образ женщины в кино». Вход — донат.