ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Образ женщины в кино

Ядро, Улица Красной Армии, 10к3, ?5 этаж

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма «Норма Рэй» (1979 год) + доклад об образе женщин в кино. «Норма Рэй» — социальная драма, основанная на реальных событиях, о борьбе работницы текстильной фабрики за свои права. Перед фильмом слово возьмёт писатель и журналист Дмитрий Косяков с докладом «Образ женщины в кино». Вход — донат.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста