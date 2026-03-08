Образ женщины в кино
Ядро, Улица Красной Армии, 10к3, ?5 этаж
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от 1₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Просмотр и обсуждение фильма «Норма Рэй» (1979 год) + доклад об образе женщин в кино. «Норма Рэй» — социальная драма, основанная на реальных событиях, о борьбе работницы текстильной фабрики за свои права. Перед фильмом слово возьмёт писатель и журналист Дмитрий Косяков с докладом «Образ женщины в кино». Вход — донат.
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