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  1. Красноярск
  2. События

О космосе на крыше

проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция расскажет о том, как перед тобой открывается космос, когда ты к нему обращаешься. Как, твой взгляд, уходит к далёким объектам, до которых люди сами ещё очень не скоро доберутся. Роман Морячков, автор проекта «Погружение в космос» в «Пушке +», на этот раз на «Сцене на крыше» расскажет ещё много интересных фактов о космосе. При благоприятных условиях зрителям удастся посмотреть в телескоп. Роман Морячков — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН, педагог доп. образования в технопарке «Твори-Гора» — курс «Астрофизика», педагог Физико-математической школы СФУ, активист Красноярского объединения любителей астрономии «КрасАстро».

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