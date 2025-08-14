Лекция расскажет о том, как перед тобой открывается космос, когда ты к нему обращаешься. Как, твой взгляд, уходит к далёким объектам, до которых люди сами ещё очень не скоро доберутся. Роман Морячков, автор проекта «Погружение в космос» в «Пушке +», на этот раз на «Сцене на крыше» расскажет ещё много интересных фактов о космосе. При благоприятных условиях зрителям удастся посмотреть в телескоп. Роман Морячков — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН, педагог доп. образования в технопарке «Твори-Гора» — курс «Астрофизика», педагог Физико-математической школы СФУ, активист Красноярского объединения любителей астрономии «КрасАстро».