Нурлан Сабуров
Гранд холл Сибирь, ул. Авиаторов, 19, корп. 2
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала, однако гости концерта в основном смеются и ничего ему не отвечают (возможно, понимая, что это чревато ответным панчем).
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