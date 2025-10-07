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  1. Красноярск
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Нурлан Сабуров

Гранд холл Сибирь, ул. Авиаторов, 19, корп. 2

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала, однако гости концерта в основном смеются и ничего ему не отвечают (возможно, понимая, что это чревато ответным панчем).

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