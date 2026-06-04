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  1. Красноярск
  2. События

Ночные экскурсии с выходом на крышу

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Завершение:

2600₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Ночная прогулка сразу по всем выставкам, шанс взглянуть на искусство в непривычном антураже — с фонариком в руке, в окружении темноты. Снизу-вверх по лабиринту «Площади Мира», до самой крыши с инсталляцией «Свобода», настолько близко к ней, насколько это возможно. Изюминка экскурсии — темный подвал, где музейный электрик десятилетиями собирает импровизированный фонд работ — от внутренних шуток до редких работ культовых художников.

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