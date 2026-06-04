Ночные экскурсии с выходом на крышу
площадь Мира, 1
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2600₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Ночная прогулка сразу по всем выставкам, шанс взглянуть на искусство в непривычном антураже — с фонариком в руке, в окружении темноты. Снизу-вверх по лабиринту «Площади Мира», до самой крыши с инсталляцией «Свобода», настолько близко к ней, насколько это возможно. Изюминка экскурсии — темный подвал, где музейный электрик десятилетиями собирает импровизированный фонд работ — от внутренних шуток до редких работ культовых художников.
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