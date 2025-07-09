ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Никита Иншаков

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Никита Иншаков — участник шоу Open Mic и Money Mic в VK Видео. Комик наконец признается: он обманывает людей, сталкивает их с ложью, и при этом совсем не задумывается, что это плохо.. Никита наорет на тебя, выскажет всё, что думает о своих грехах и обманах, и заставит смеяться до слёз. Это несомненно будет смешной вечер в компании аутентичного и дерзкого комика.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Импровизаторы: 10 лет
Импровизаторы: 10 лет

от 1700₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста