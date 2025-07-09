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Стендап
Про событие
Никита Иншаков — участник шоу Open Mic и Money Mic в VK Видео. Комик наконец признается: он обманывает людей, сталкивает их с ложью, и при этом совсем не задумывается, что это плохо.. Никита наорет на тебя, выскажет всё, что думает о своих грехах и обманах, и заставит смеяться до слёз. Это несомненно будет смешной вечер в компании аутентичного и дерзкого комика.
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