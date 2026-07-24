Cтендап-комик, звезда YouTube, импровизатор, автор Абу Шоу. Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают выступления незабываемыми. Будет очень весело.