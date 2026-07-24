Нидаль Абу Газале: Абу Шоу & Стендап
КЗ Гранд Холл «Сибирь», улица Авиаторов, 19к2
Начало:
Завершение:
от 1890₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cтендап-комик, звезда YouTube, импровизатор, автор Абу Шоу. Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают выступления незабываемыми. Будет очень весело.
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