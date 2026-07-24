ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Нидаль Абу Газале: Абу Шоу & Стендап

КЗ Гранд Холл «Сибирь», улица Авиаторов, 19к2

Начало:

Завершение:

от 1890₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Cтендап-комик, звезда YouTube, импровизатор, автор Абу Шоу. Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают выступления незабываемыми. Будет очень весело.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Импровизаторы: 10 лет
Импровизаторы: 10 лет

от 1700₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста