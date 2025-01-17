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  1. Красноярск
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Ничего страшного

улица Красной Армии, 10

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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка красноярской художницы Марии Треноги — это попытка зафиксировать интимное и переменное, задержаться на секунду, чтобы прислушаться к себе, идентифицировать и выразить свои чувства. Абстрактные минималистичные образы — выразительные фрагменты, формирующие богатые эмоциональные ландшафты, среди которых существует художница.

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