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Выставка красноярской художницы Марии Треноги — это попытка зафиксировать интимное и переменное, задержаться на секунду, чтобы прислушаться к себе, идентифицировать и выразить свои чувства. Абстрактные минималистичные образы — выразительные фрагменты, формирующие богатые эмоциональные ландшафты, среди которых существует художница.
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