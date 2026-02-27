Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина приглашает тебя на встречу, посвящённую выходу своего нового литературного сборника «без тормозов». Новая книга Арбениной — это коллекция из 350 «ёмких и точных цитат», которые отражают взгляд автора на жизнь без прикрас и цензуры. «Здесь нет объяснений и контекста — только сама мысль, голая и точная», — говорится в описании издания. Читатели найдут на страницах не только тексты, но и факсимиле рукописных заметок и рисунков Дианы, которые добавляют книге особую интонацию — от иронии до глубокого лиризма. В день встречи у поклонников будет возможность не только приобрести книгу и получить автограф, но и поздравить артистку с выходом нового издания. Вход свободный.