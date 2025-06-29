Нейрографика
Дом — место встреч и общих интересов, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Гештальт-терапевт Яна Панфилова познакомит тебя с этим удивительным методом самопознания через рисование, а также раскроет тему самоценности, которую ты будешт транслировать на своих холстах. Для занятия не нужны творческие навыки, через линии и образы ты сможешь по-новому увидеть свою уникальность, открыть скрытые сильные стороны и выразить мысли через линии и формы
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