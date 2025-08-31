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Neverlove — Анплагд

Клуб «Эрмитаж», улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

от 1500₽ до 9900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Бэнд, буквально перевернувший правила игры в российской тяжёлой музыке и за пять лет ставший самой прослушиваемой хэви-группой в стране. В программе все хиты группы в необычном звучании, ламповая атмосфера и неформальное общение с музыкантами.

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