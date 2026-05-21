Неудобный микрофон
Хэдлайнер, улица Молокова, 56
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комикам специально мешают выступать. Здесь зрителям, комикам и даже ведущему можно выкрикивать что угодно. Ты можешь сбивать выступающего, комментировать его материал или предлагать другую концовку для шутки. Короче, правил нет: если ты когда-нибудь хотел побыть хеклером, то это шоу для тебя. Самое интересное в этом формате — реакция выступающего. П
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