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улица Карла Маркса, 102А
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от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийная викторина, в котором ребята продемонстрируют не только свои знания, но и как низко они готовы пасть ради победы. Участники имеют право снимать баллы своим соперникам! А анархичные ведущие могут изменять ход игры по собственному желанию.
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