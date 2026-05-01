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Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

улица Ленина, 22

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чьё творчество уже на протяжении десяти лет пленяет сердца людей по всему миру своей искренностью и простотой. Музыка Дениса — честная и широкая, играющая в ассоциации и по-настоящему от сердца. Грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная: композиции без слов, полные смысла и рассказов о чувствах, переживаниях композитора. Заключённые в изящную эмбиентно-фортепианную звуковую оболочку, они навевают яркие ностальгические образы о давно ушедших временах беззаботного детства и цветущей глубокими чувствами юности, когда каждый день казался предвестником чего-то подлинно удивительного, качественно нового и светлого.

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