Филолог, генетик и врач-терапевт высшей категории будут комментировать научные мемы, рассказывать, в чём заключается смысл шутки, и объяснять, какие явления и термины стоят за юмористическими картинками. Это научно-популярное юмористическое ток-шоу «Наука в мемах». Спикерами станут: — Анна Трапезникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В. П. Астафьева — Марина Смольникова. кандидат биологических наук, руководитель группы молекулярно-генетических исследований, ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера — Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.