Мрачные гении отечественного хоррор-панка снова в Красноярске! Nagart отправляются в осенний тур, а значит, что целых 20 городов снова погрузятся в знакомую зубодробительную атмосферу! Твоему вниманию - холодящие кровь страшные сказки, дикие танцы и слэм, жара на сцене и поистине адское веселье на танцполе! Не пропусти это безумие!