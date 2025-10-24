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Мрачные гении отечественного хоррор-панка снова в Красноярске! Nagart отправляются в осенний тур, а значит, что целых 20 городов снова погрузятся в знакомую зубодробительную атмосферу! Твоему вниманию - холодящие кровь страшные сказки, дикие танцы и слэм, жара на сцене и поистине адское веселье на танцполе! Не пропусти это безумие!
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