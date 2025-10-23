Это Stand-up концерт Нади Джабраиловой — участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ, а также её первая сольная работа. Буду делиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Жду всех, кому по душе уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места.