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Надя Джабраилова

Афонтовский переулок, 7

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это Stand-up концерт Нади Джабраиловой — участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ, а также её первая сольная работа. Буду делиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Жду всех, кому по душе уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места.

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