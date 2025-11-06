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  1. Красноярск
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mzlff

Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1

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от 2600₽ до 5700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Новые, ещё не вышедшие композиции, а также все твои любимые песни точно найдут путь к сердцу каждого слушателя. Бери друзей и приходи на карусели общего праздника, чтобы вместе дать новый импульс любимому лирическому рэпу. Главный ингредиент — новые яркие песни. Это большой тур. Это Phantasmagoria.

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