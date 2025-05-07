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  1. Красноярск
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Музыкальная экскурсия «Читаем картины с помощью культовых композиций»

проспект Мира, 96

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Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Весь день гости будут наслаждаться произведениями известных композиторов, погружаясь в атмосферу искусства. Мероприятие пройдет в галерее «В центре Мира».

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