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Muse: Саундтреки

Афонтовский переулок, 7

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Тот самый оркестр при свечах, который уже покорил сердца — возвращается с новой программой. Саундтреки любимых фильмов в исполнении живого оркестра — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» — оживают в сиянии тысяч свечей. Для твоего удовольствия всё продумали до мелочей: Виртуозный оркестр Эстетика и свет Атмосфера, в которой хочется снова влюбляться Это будет настоящая магия Muse. Вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств. Новое шоу Soundtrecks от Muse — квинтэссенция музыки легенд кинематографа, света и эстетики, где каждый концерт заканчивается овациями.

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