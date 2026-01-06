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Muse: Новогодние Истории

Афонтовский переулок, 7

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер, где каждая композиция подобрана филигранно, чтобы вернуть слушателя в то самое состояние — когда замирало время, в воздухе пахло хвоей и мандаринами, а сердце верило в чудо. Под сиянием тысячи свечей оживут любимые мелодии: «Щелкунчик» Чайковского, Let It Snow!, White Christmas, Happy New Year, Last Christmas, All I Want for Christmas Is You и другие музыкальные символы зимы. Классика и поп, ностальгия и настоящее — соединятся в одном волшебном вечере, где звучит сам Новый год. Вернут тебя в детство — в то беззаботное, искрящееся мгновение, когда всё казалось возможным. Теперь оно возвращается — с шампанским, свечами и музыкой твоего сердца.

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