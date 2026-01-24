Шоу легендарного исполнителя МС Поха. Тебя ждёт настоящий праздник рэпа и хип-хопа от артиста, который уже давно завоевал сердца поклонников своим уникальным стилем исполнения и яркими треками, вы услышите самые горячие хиты, окунётесь в атмосферу настоящего драйва и почувствуете всю мощь настоящей рэп-революции. FC/DC 18+