ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

МС Пох

HOOD BAR, проспект Мира, 91

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шоу легендарного исполнителя МС Поха. Тебя ждёт настоящий праздник рэпа и хип-хопа от артиста, который уже давно завоевал сердца поклонников своим уникальным стилем исполнения и яркими треками, вы услышите самые горячие хиты, окунётесь в атмосферу настоящего драйва и почувствуете всю мощь настоящей рэп-революции. FC/DC 18+

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста