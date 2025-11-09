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Монстр или герой: как менялся образ Дракулы в кино

Исторический квартал, улица Горького, 15

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Беседа об экранизациях с киноведом, вкусный завтрак и хорошая компания. Все любят антигероев. Непредсказуемые и смелые, они обладают властью и свободой поступать, как им хочется, отнимать жизни и разбивать сердца. Дракула — один из самых знаменитых таких антигероев. И, очевидно, кинематограф за прошедшие 100 лет по-разному обращался к этому образу. На встрече рассмотришь основные вехи. Начнёшь погружение с немецкого кино 1920-х годов — именно там зарождался фильм ужасов, и знаменитый вампир стал одним из первых экранных героев. Увидишь, как Дракула расцвёл в эстетике Голливуда 1950-х. А также — какой взгляд на графа-вампира предложил автор «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола в 1990-е. И, конечно, ответишь на вопрос, почему Люк Бессон обратился к этому образу сегодня и выбрал на роль Дракулы молодую звезду Калеба Лэндри Джонса. Внимание: вход на лекцию будет по депозиту 1000 руб, всю эту сумму ты сможешь потратить на завтрак в красивом ресторане Исторического квартала. Забронировать столик можно по номеру +7-913-507-37-08 или по кнопке «Купить билет».

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