Беседа об экранизациях с киноведом, вкусный завтрак и хорошая компания. Все любят антигероев. Непредсказуемые и смелые, они обладают властью и свободой поступать, как им хочется, отнимать жизни и разбивать сердца. Дракула — один из самых знаменитых таких антигероев. И, очевидно, кинематограф за прошедшие 100 лет по-разному обращался к этому образу. На встрече рассмотришь основные вехи. Начнёшь погружение с немецкого кино 1920-х годов — именно там зарождался фильм ужасов, и знаменитый вампир стал одним из первых экранных героев. Увидишь, как Дракула расцвёл в эстетике Голливуда 1950-х. А также — какой взгляд на графа-вампира предложил автор «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола в 1990-е. И, конечно, ответишь на вопрос, почему Люк Бессон обратился к этому образу сегодня и выбрал на роль Дракулы молодую звезду Калеба Лэндри Джонса. Внимание: вход на лекцию будет по депозиту 1000 руб, всю эту сумму ты сможешь потратить на завтрак в красивом ресторане Исторического квартала. Забронировать столик можно по номеру +7-913-507-37-08 или по кнопке «Купить билет».