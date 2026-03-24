Фестиваль Молли (Molly Fest)
Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6
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Завершение:
от 990₽ до 1790₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Делай музыку громче, надевай кроссовки и ломай танцпол на фестивале! Простое напоминание, что самой группы Пошлая Молли не будет! Будет весь инструментал от кавер-группы, а голос Кирилла Бледного останется :)
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