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Фестиваль Молли (Molly Fest)

Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6

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Завершение:

от 990₽ до 1790₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Делай музыку громче, надевай кроссовки и ломай танцпол на фестивале! Простое напоминание, что самой группы Пошлая Молли не будет! Будет весь инструментал от кавер-группы, а голос Кирилла Бледного останется :)

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