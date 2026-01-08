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  1. Красноярск
  2. События

Modern Sound Healing

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Вечер в атмосфере рождественского волшебства совместно с красноярской indie-группой Eyes May Shine. Тебя ждёт живой концерт, в котором собрано самое разное настроение — немного весёлого рок-н-ролла, мечтательные мелодии и даже современный русский романс.

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