Выбор редакции
Modern Sound Healing
Дом, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Выступление группы Eyes May Shine, где электрогитара будет создавать звуки городских историй и осенней романтики. Живой концерт-антистресс, чтобы расслабиться и погрузиться в себя.
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