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Миядзаки и его миры без простых ответов
Оазис, проспект Мира, 75с1
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Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Лекция об искусстве анимации, а конкретнее — о творчестве Хаяо Миядзаки. Обсудишь и разберёшь разные нюансы взглядов и жизненного опыта режиссёра, которые то и дело проявляются в его картинах. Вспомнишь о ключевых образах и фирменном языке Миядзаки, поговоришь о том, как этим языком он говорит со зрителями на самые сложные темы и какие выходы предлагает (а, может, не предлагает вовсе). Лекцию читает преподаватель изобразительного искусства и арт-директор проекта «Давайте перейдём», — Аквамарина Бенгальская.
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