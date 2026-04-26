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Миядзаки и его миры без простых ответов

Оазис, проспект Мира, 75с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Лекция об искусстве анимации, а конкретнее — о творчестве Хаяо Миядзаки. Обсудишь и разберёшь разные нюансы взглядов и жизненного опыта режиссёра, которые то и дело проявляются в его картинах. Вспомнишь о ключевых образах и фирменном языке Миядзаки, поговоришь о том, как этим языком он говорит со зрителями на самые сложные темы и какие выходы предлагает (а, может, не предлагает вовсе). Лекцию читает преподаватель изобразительного искусства и арт-директор проекта «Давайте перейдём», — Аквамарина Бенгальская.

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