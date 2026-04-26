Лекция об искусстве анимации, а конкретнее — о творчестве Хаяо Миядзаки. Обсудишь и разберёшь разные нюансы взглядов и жизненного опыта режиссёра, которые то и дело проявляются в его картинах. Вспомнишь о ключевых образах и фирменном языке Миядзаки, поговоришь о том, как этим языком он говорит со зрителями на самые сложные темы и какие выходы предлагает (а, может, не предлагает вовсе). Лекцию читает преподаватель изобразительного искусства и арт-директор проекта «Давайте перейдём», — Аквамарина Бенгальская.