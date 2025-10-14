Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию мисочки ёжика:) Вначале ты будешь разминать шар глины в мисочку, затем будешь лепить детали: ушки, нос, лапки, хвостик. Затем немного скульптурной магии — делаешь веки, скулы, всё тщательно разглаживаешь, чтобы мордочка получалась более натуральная. И даже закрытые глаза выглядели как настоящие. Далее приклеиваешь лапки и хвост. Осталось дорисовать ресницы, иголки, подушечки на лапках и выбрать глазурь. Снаружи мисочка будет покрыта молоком, что дает приятную, почти деревянную фактуру. Можно будет доверять ёжику печенья, ягоды, конфеты, или использовать такую фигурную мисочку для украшений.
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