Финал 3 сезона Mj! Полгода безумных батлов, невероятных плейлистов и жёсткой борьбы — и вот он, решающий бой. Только лучшие команды добрались до финала, и теперь они устроят грандиозное шоу.. Новейшие и хайповые плей-листы, неожиданные шоу, эксклюзивные видео пригласительные от команд — всё это будет ждать тебя. 20.000 руб на кону, кто достоин главного приза, решать только тебе, поэтому приходи и решай за кого отдать свой голос. Покупая билет ты подтверждаешь своё адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить.