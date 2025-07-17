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Mini-jack Battle: Grand Final

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 14+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Финал 3 сезона Mj! Полгода безумных батлов, невероятных плейлистов и жёсткой борьбы — и вот он, решающий бой. Только лучшие команды добрались до финала, и теперь они устроят грандиозное шоу.. Новейшие и хайповые плей-листы, неожиданные шоу, эксклюзивные видео пригласительные от команд — всё это будет ждать тебя. 20.000 руб на кону, кто достоин главного приза, решать только тебе, поэтому приходи и решай за кого отдать свой голос. Покупая билет ты подтверждаешь своё адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить.

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