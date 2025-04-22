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Мэйби Бэйби

проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 160/1

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены покоряет слушателей контрастными образами, искусно балансируя между сладкой наивностью и дерзким соблазном. В этот раз Мэйби Бэйби посетит города России, готовясь распространить притягательный флер гламура, тяжелого люкса и милашки из «плохого района»!

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