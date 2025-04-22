Главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены покоряет слушателей контрастными образами, искусно балансируя между сладкой наивностью и дерзким соблазном. В этот раз Мэйби Бэйби посетит города России, готовясь распространить притягательный флер гламура, тяжелого люкса и милашки из «плохого района»!