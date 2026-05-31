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  1. Красноярск
  2. События

Мэтч

Бар Штаб, проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ситуация, знакомая каждой: ты влюбляешься в парня, кидаешь в чат подругам его фото и пишешь то самое: «Ну как он тебе? Только честно!» Знакомо? Девочки решили, что с переписками нужно завязывать. Пора вывести обсуждение на новый уровень «Мэтч» — это шоу, где помогут героине найти идеальную пару. 5 абсолютно незнакомых парней. У каждого 3 минуты, чтобы не выбесить подруг и доказать, что он тот самый. В финале останется лишь один, он и станет идеальной парой для героини, а если у пары случился МЭТЧ, то она получает специальный приз от шоу. Это будет первая техническая вечеринка.

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