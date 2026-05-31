Ситуация, знакомая каждой: ты влюбляешься в парня, кидаешь в чат подругам его фото и пишешь то самое: «Ну как он тебе? Только честно!» Знакомо? Девочки решили, что с переписками нужно завязывать. Пора вывести обсуждение на новый уровень «Мэтч» — это шоу, где помогут героине найти идеальную пару. 5 абсолютно незнакомых парней. У каждого 3 минуты, чтобы не выбесить подруг и доказать, что он тот самый. В финале останется лишь один, он и станет идеальной парой для героини, а если у пары случился МЭТЧ, то она получает специальный приз от шоу. Это будет первая техническая вечеринка.