Уютный вечер, который проведёт писательницы Анна Мир Анна Мир, писательница, педагог, автор терапевтического проекта «Сказки всё это», метафорических перфомансов и курса по управлению вниманием и присутствием «Абсурд: сцена жизни». Анна прочтёт терапевтические истории, притчи и сказки, через которые можно лучше познакомиться с собой. Найдёшь своего персонажа, заметишь привычные дороги подсознания и отклик души в стихиях, суперспособностях и сценариях. В пространстве прозвучат как новые сказки, так и уже знакомые красноярцам истории. А в завершение поиграешь в игру и вытащишь карту персонажа в подарок.