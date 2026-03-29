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  1. Красноярск
  2. События

Метафорические сказки с Анной Мир

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+

Про событие

Уютный вечер, который проведёт писательницы Анна Мир Анна Мир, писательница, педагог, автор терапевтического проекта «Сказки всё это», метафорических перфомансов и курса по управлению вниманием и присутствием «Абсурд: сцена жизни». Анна прочтёт терапевтические истории, притчи и сказки, через которые можно лучше познакомиться с собой. Найдёшь своего персонажа, заметишь привычные дороги подсознания и отклик души в стихиях, суперспособностях и сценариях. В пространстве прозвучат как новые сказки, так и уже знакомые красноярцам истории. А в завершение поиграешь в игру и вытащишь карту персонажа в подарок.

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