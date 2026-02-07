Коллажная практика с Аквамариной Бенгальской Практика, в которой будешь говорить о тепле: внутреннем, внешнем, его поисках в разных источниках и том, как его сохранить. Поработаешь с наслоением бумаги, заглядывая под толщи снега в поисках признаков жизни и помечтаем о тёплых деньках. Коллажи будут делать из разных красивых журналов нашей коллекции, а встречу дополнят тёплые беседы и новый домашний пирог, который Марина принесёт к чаю. Все материалы и угощение включены.