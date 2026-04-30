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Медленное кино

Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Максим Конарев – киновед, корреспондент «Вечернего канала Прима», автор канала «Неспящий киновед» – расскажет о феномене медленного кино: эстетике, особенностях восприятия и ключевых авторах. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

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