Медленное кино
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Максим Конарев – киновед, корреспондент «Вечернего канала Прима», автор канала «Неспящий киновед» – расскажет о феномене медленного кино: эстетике, особенностях восприятия и ключевых авторах. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
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