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  1. Красноярск
  2. События

M.Core

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Возвращение рок-тусовки со стильным звучанием и лайв выступлением локальных групп. Погрузись в пучину нежного поп-рока и отчаянного гранжа. Будь готов к мощным гитарным рифам, тонкому вокалу и энергии, от которой содрогнутся стены.

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