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Возвращение рок-тусовки со стильным звучанием и лайв выступлением локальных групп. Погрузись в пучину нежного поп-рока и отчаянного гранжа. Будь готов к мощным гитарным рифам, тонкому вокалу и энергии, от которой содрогнутся стены.
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