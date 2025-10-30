Возвращение рок-тусовки со стильным звучанием и лайв выступлением локальных групп. Погрузись в пучину нежного поп-рока и отчаянного гранжа. Будь готов к мощным гитарным рифам, тонкому вокалу и энергии, от которой содрогнутся стены.