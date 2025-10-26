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Mazafaka Fest

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

400₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

Thunderous Roar Records presents Mazafaka fest — самый адреналиновый фестиваль в духе нулевых в Красноярске. Мощные гитары, агрессивная читка, электронные скрипы и бьющие наповал басы уже ждут тебя. Создадут эту атмосферу безумия: Soul Power — молодое поколение альтернативы в городе. GRANИ — rapcore коллектив из абакана. Их музыка это тяжесть и кач. Праймал — красноярский чистый ню метал с вдохновением Limp Bizkit. Dr. Saw — каноничный ню-метал в стиле Deftones. U.S.N.B. — жeсткая смесь из хардкора, ню — метала и слэмминг брутал дэта. Готовься делать мошпит. Надевай свои самые широкие штаны, футболку любимой группы и включай Limp Bizkit, тебя ждёт полное погружение.

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