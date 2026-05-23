«Лето не наступает по календарю. Оно наступает, когда первый аккорд режет воздух, как бритва» «Май может стать летом» — это состояние неопределенности, знакомое каждому, кто ждёт тепла, настоящих риффов и разрешения на право быть громким. Летний сезон романтичной, драйвовой и нежной музыки! На сцене: пагода Rose Park Праймал Vexana 18:00 — запуск гостей 19:00 — начало музыки