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Май может стать летом

Бар Дело не в тебе, проспект Мира, 79

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Лето не наступает по календарю. Оно наступает, когда первый аккорд режет воздух, как бритва» «Май может стать летом» — это состояние неопределенности, знакомое каждому, кто ждёт тепла, настоящих риффов и разрешения на право быть громким. Летний сезон романтичной, драйвовой и нежной музыки! На сцене: пагода Rose Park Праймал Vexana 18:00 — запуск гостей 19:00 — начало музыки

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