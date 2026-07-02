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  1. Красноярск
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Мастер-класс с парфюмером

Бар Радость, проспект Мира, 45А

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Солнце на коже, искристое прохлада, беззаботный вечер — твоё летнее приключение, заключённое в аромат, созданный своими руками. Ты разберёшься в пирамиде аромата, стойкости, правилах нанесения и популярных мифах. А также проведёшь арома-дегустацию: прослушаешь 40 разных нот, чтобы создать свой уникальный парфюм. Бокал игристого уже включён в стоимость.

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