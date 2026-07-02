Мастер-класс с парфюмером
Бар Радость, проспект Мира, 45А
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Солнце на коже, искристое прохлада, беззаботный вечер — твоё летнее приключение, заключённое в аромат, созданный своими руками. Ты разберёшься в пирамиде аромата, стойкости, правилах нанесения и популярных мифах. А также проведёшь арома-дегустацию: прослушаешь 40 разных нот, чтобы создать свой уникальный парфюм. Бокал игристого уже включён в стоимость.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи