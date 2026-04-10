Актёрский тренинг, на котором ты разберёшь постановку голова, упражнения на раскрепощение и техники, которые помогают чувствовать себя увереннее во время публичных выступлений. Мастер-класс будет полезен и тем, кто планирует связать свою жизнь с театром и поступать в творческие вузы, и тем, кто хочет развить уверенность, улучшить речь и научиться свободнее держаться перед аудиторией в повседневной жизни. Ведёт мастер-класс Антон Семёнов, артист театра, руководитель фестиваля молодёжных театров «Новые: театр», специалист по работе с молодёжью.