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  1. Красноярск
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Мастер-класс по актёрскому мастерству

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Актёрский тренинг, на котором ты разберёшь постановку голова, упражнения на раскрепощение и техники, которые помогают чувствовать себя увереннее во время публичных выступлений. Мастер-класс будет полезен и тем, кто планирует связать свою жизнь с театром и поступать в творческие вузы, и тем, кто хочет развить уверенность, улучшить речь и научиться свободнее держаться перед аудиторией в повседневной жизни. Ведёт мастер-класс Антон Семёнов, артист театра, руководитель фестиваля молодёжных театров «Новые: театр», специалист по работе с молодёжью.

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