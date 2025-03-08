Испокон веков существует традиция — создавать уют в доме. Еще со времен египетских фараонов эту задачу прекрасно выполняет ковер. Дарит тепло и комфорт, а также имеет свою символическую историю. На мастер-классе каждый создает свою историю уюта и тепла, наполнит личное пространство арт-элементом. В программе мастер-класса: — Знакомство с историей развития домашнего уюта и роли ковров. — Пошаговое создание ковра: освоение техники вышивки, добавления цветов и других декоративных элементов. — Реализация своих творческих идей и создание ковра, который подчеркивает стиль, индивидуальность и имеет эксклюзивный дизайн. Мастер-класс пройдет в формате «руки в дело», а опытный молодой творец Анна Рыбак будет рядом, чтобы помочь на каждом этапе. В результате мастер-класса каждый получит новые знания и навыки работы с вышивкой, стильный и оригинальный ковер, знакомство с единомышленниками и возможность заниматься древним видом искусства. Мастер-класс идеально подходит для творческих людей, ищущих новую творческую профессию. Материалы в стоимость билета не входят и оплачиваются дополнительно за счёт собственных средств. Стоимость материалов: 400 рублей. Мастер-класс проходит по субботам в 17:00