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  1. Красноярск
  2. События

Марафон лекций НАНСЕН

проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+

Про событие

Вот и самые умные выходные весны! Красноярцев ждут два дня лекций про науку, искусство, моду, медицину, космос и историю, а ещё дополнительные локации от партнёров. Двухдневный марафон: на сцене нескучные лекции с презентациями, в зале любители новых знаний. Организаторы (золотодобывающая компания «Полюс» и медиагруппа «Прима») приглашают в Красноярск главных в России популяризаторов науки, гуманитарных просветителей и просто талантливых рассказчиков. Подробная программа: https://gorodprima.ru/2025/03/12/marafon-nansen-2025/

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