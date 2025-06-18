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Мафия: Пошути или Обмани
Бар «Штаб», проспект Мира, 86
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Город засыпает, просыпаются... комики?! Мафия - формат юмористического шоу, в которой комики делятся на мирных жителей и мафию. Мирные жители знают тему и уже подготовили лучшие шутки, которые под неё подходят. Мафии же остаётся импровизировать и остаться незамеченным. Кто из них окажется мирным, а кто мафией?
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