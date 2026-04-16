Что значит быть собой — и кто решает, какой версии себя нам стремиться соответствовать? На лекции поговоришь о том, как устанавливаются стандарты красоты, почему «красота требует хирурга» и как это находит своё отражение в искусстве. Искусство всегда отражало представления о теле, красоте и совершенстве — от античных скульптур до фильтров в социальных сетях. Через живопись, фотографию, кинематограф и перформанс мы видим, как общество формирует стандарты внешности и внутренней гармонии, а человек пытается примирить идеал и реальность. Обсудишь, почему культ «улучшения» вызывает одновременно восхищение и тревогу, как современные художники обращаются к теме телесности, и каким образом эстетика и страх могут стать инструментами самопознания. И обратишься к фильмам: изучишь тему на примере картин Даррена Аронофски «Чёрный лебедь», Корали Фаржа «Субстанция», Эмили Блихфельдт «Гадкая сестра». Лекцию читает Ксения Ильченко, культуролог, магистр искусствоведения, лектор проекта «Давайте перейдём». Лекция проходит в рамках параллельной программы фестиваля «Нансен».