ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Лучшая версия себя: как человек познаёт себя через искусство

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что значит быть собой — и кто решает, какой версии себя нам стремиться соответствовать? На лекции поговоришь о том, как устанавливаются стандарты красоты, почему «красота требует хирурга» и как это находит своё отражение в искусстве. Искусство всегда отражало представления о теле, красоте и совершенстве — от античных скульптур до фильтров в социальных сетях. Через живопись, фотографию, кинематограф и перформанс мы видим, как общество формирует стандарты внешности и внутренней гармонии, а человек пытается примирить идеал и реальность. Обсудишь, почему культ «улучшения» вызывает одновременно восхищение и тревогу, как современные художники обращаются к теме телесности, и каким образом эстетика и страх могут стать инструментами самопознания. И обратишься к фильмам: изучишь тему на примере картин Даррена Аронофски «Чёрный лебедь», Корали Фаржа «Субстанция», Эмили Блихфельдт «Гадкая сестра». Лекцию читает Ксения Ильченко, культуролог, магистр искусствоведения, лектор проекта «Давайте перейдём». Лекция проходит в рамках параллельной программы фестиваля «Нансен».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста